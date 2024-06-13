Ученые напечатали на 3D-принтере экологичный пол для жилья

Разработка ведется в рамках проекта SM2ART по внедрению экологичных материалов в строительство. Ранее команда проекта построила BioHome3D — первый в США дом, полностью напечатанный из биоматериалов.

Новая напольная панель, названная SM2ART Nfloor, должна заменить традиционные сборные конструкции из стали и бетона. Панель из дерева и кукурузы обладает такой же прочностью, но при этом экологична и способствует модульному строительству.

Для создания панели используется смесь полилактида (PLA) — биоразлагаемого полимера из кукурузы — и древесной муки. Такой материал отлично подходит для 3D-печати крупногабаритных деталей.

Благодаря 3D-печати удалось сократить количество деталей панели до одной и снизить трудозатраты на 33% по сравнению со сборкой стального пола.

Экологичность материала заключается в его полной переработке после эксплуатации здания. PLA — возобновляемый ресурс, который можно использовать для создания новых изделий.