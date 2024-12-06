Наука и технологии
Опубликовано 06 декабря 2024, 07:09
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Ученые напечатали на 3D-принтере роборуку, приближенную к человеческой

Выглядит впечатляюще
Исследователи из ETH Zurich и MIT разработали новую систему 3D-печати Inkbit, которая позволила создать функциональную роборуку с высокой детализацией за один печатный цикл.
Ученые напечатали на 3D-принтере роборуку, приближенную к человеческой
© New

Устройство имитирует человеческие кости, связки и сухожилия, а для печати использовались как жесткие, так и эластичные полимерные смолы.

Главной особенностью Inkbit стала технология vision-controlled jetting. Вместо традиционного скребка, который устраняет дефекты между слоями, система использует камеры и лазеры для сканирования объекта в процессе печати.

Это позволяет автоматически корректировать поток материала, обеспечивая плавные переходы между слоями даже для смол с разной скоростью отверждения.

В результате удалось избежать сложной постобработки и сборки: готовая рука полностью сформировалась во время печати.

Система Inkbit уже привлекла внимание коммерческих клиентов, предлагая инновации в 3D-печати, которые могут найти применение в робототехнике и медицине.

Источник:New Atlas
Автор:Булат Кармак
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