Ученые напечатали на 3D-принтере роборуку, приближенную к человеческой

Устройство имитирует человеческие кости, связки и сухожилия, а для печати использовались как жесткие, так и эластичные полимерные смолы.

Главной особенностью Inkbit стала технология vision-controlled jetting. Вместо традиционного скребка, который устраняет дефекты между слоями, система использует камеры и лазеры для сканирования объекта в процессе печати.

Это позволяет автоматически корректировать поток материала, обеспечивая плавные переходы между слоями даже для смол с разной скоростью отверждения.

В результате удалось избежать сложной постобработки и сборки: готовая рука полностью сформировалась во время печати.

Система Inkbit уже привлекла внимание коммерческих клиентов, предлагая инновации в 3D-печати, которые могут найти применение в робототехнике и медицине.