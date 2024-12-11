Ученые нашли 13 белков, связанных со старением мозга

Прогнозируется, что к 2050 году число людей старше 65 лет в мире превысит 1,5 миллиарда, что подчеркивает необходимость глубокого понимания процесса старения, особенно в отношении мозга. С возрастом увеличивается риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция, однако эффективные методы лечения пока ограничены. Раннее выявление признаков старения мозга и вмешательство могут помочь предотвратить эти болезни.

Для исследования ученые использовали данные мозговых сканов 10 949 здоровых людей в возрасте от 45 до 82 лет и анализировали концентрацию около 3000 белков в крови 5000 участников, используя данные UK Biobank. Было выявлено, что 13 белков тесно связаны с биологическим старением мозга, особенно белок Brevican (BCAN), который встречается в центральной нервной системе. Уровни BCAN и GDF15 в крови также связаны с деменцией, инсультом и двигательными функциями.

Изменения концентрации этих белков происходят по определенным траекториям, образуя три пика, связанные с возрастом мозга — 57, 70 и 78 лет. Ученые предполагают, что такие нелинейные изменения могут отражать важные переходные моменты в здоровье мозга человека.