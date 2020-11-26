Ученые нашли артефакт внутри египетской мумии

В рамках работы исследователи планировали выяснить подробные данные о содержимом двухтысячелетней египетской мумии, изучив ее ускорителем синхротронных частиц. В итоге ученые нашли несколько десятков мелких предметов, в числе которых семимиллиметровый артефакт. Известно, что сделан он был из минерала кальцита. Найти его ученым удалось в области живота в месте разреза, посредством которого удалялись органы в процессе мумификации.

Авторы работы полагают, что найденный артефакт выступал в роли амулета, который был расположен в месте “духовной защиты” мумии. Также по мнению исследователей, артефакт выглядит как жук-скарабей, форму которого часто придавали амулетам в Древнем Египте.