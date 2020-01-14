Ученые нашли белок, ответственный за рост мускулатуры

”Исследователи ранее наблюдали, что сестрин накапливается в мышцах после физических упражнений. Поэтому мы захотели узнать больше о связи этого белка с физическими упражнениями. Для этого мы начали эксперименты с мухами–дрозофилами”, — рассказал соавтор исследования, научный сотрудник кафедры молекулярной и интегративной физиологии Мичиганского университета Мен Чжин Ким.

В итоге ученые научили мух “бегать” на специальной беговой дорожке, причем насекомые были разделены на две группа. Первая была не тронута, в то время как у второй отключили выработку сестрина. По итогу та группа, которую никак не модифицировали, не только пробегала от четырех до шести часов в день, но еще со временем показывала прогресс, увеличивая свои показатели. Вторая же группа, в которой выработку белка заблокировали, не показывала никаких признаков прогрессии. Как показали дальнейшие исследования, уже на мышах, отсутствие сестрина мешало накоплению достаточно для дыхания кислорода при физических нагрузках, а также блокировал нормальное сжигание жира.