Ученые нашли более эффективную альтернативу запрету гаджетов

Так, специалисты провели специальное исследование, в результате которого они пришли к выводу, что те студенты, чьи родители ограничивали их время в интернете, в конечном итоге показывали худшие результаты в колледже, чем их сверстники, не лишенные доступа к гаджетам в свое время. На данный момент ученые придерживаются мнения, что связано это с тем, что подобные дети без контроля родителей очень быстро доходят до нездорового потребления онлайн-контента.

Таким образом ученые пришли к выводу, что куда лучшим выходом, при попытке оградить детей от дурного влияния интернета, будет обучение цифровой грамотности, чем запретительные меры. Именно с помощью изучения вопроса поведения в интернете, дети смогут правильно употреблять контент во взрослой самостоятельной жизни.