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Ученые нашли более эффективную альтернативу запрету гаджетов

И в очередной раз подтвердили, что прямые запреты ни к чему хорошему не приводят
Как стало известно, ученым удалось выяснить то, каким образом попытка родителей оградить своих детей от дурного влияния интернета, используя ограничительные меры, оказывает негативное влияние.

Так, специалисты провели специальное исследование, в результате которого они пришли к выводу, что те студенты, чьи родители ограничивали их время в интернете, в конечном итоге показывали худшие результаты в колледже, чем их сверстники, не лишенные доступа к гаджетам в свое время. На данный момент ученые придерживаются мнения, что связано это с тем, что подобные дети без контроля родителей очень быстро доходят до нездорового потребления онлайн-контента.

Таким образом ученые пришли к выводу, что куда лучшим выходом, при попытке оградить детей от дурного влияния интернета, будет обучение цифровой грамотности, чем запретительные меры. Именно с помощью изучения вопроса поведения в интернете, дети смогут правильно употреблять контент во взрослой самостоятельной жизни.

Автор: Лилик Ми