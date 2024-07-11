Ученые нашли центр управления вниманием к звукам в мозге человека

Наш мозг постоянно фильтрует звуковой поток, выделяя важные сигналы. Например, мы можем услышать свое имя в шумном месте или обратить внимание на скрип тормозов. До сих пор не было понятно, как мозг управляет нашим слуховым вниманием. Новое исследование показывает, что важную роль играет орбитофронтальная кора. Эта область мозга обычно ассоциируется с принятием решений, а не со слухом.

Ученые проводили эксперименты на песчанках. Животные слушали звуки в двух ситуациях: пассивно и активно, когда требовалось реагировать на услышанное. Исследователи записывали и контролировали активность мозга животных. Оказалось, что именно ОФК посылает сигналы слуховой коре, помогая переключаться между режимами пассивного и активного слушания.

Исследование на животных позволяет предположить, что похожие механизмы работают и в человеческом мозге. Способность быстро фокусироваться на важных звуках необходима для многих повседневных действий — общения, безопасного передвижения по городу и многого другого.