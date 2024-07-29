Ученые нашли диету, которая снижает риск старческого слабоумия

Диета включает фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые, орехи и оливковое масло, а также умеренное потребление рыбы и птицы. Она богата антиоксидантами, которые защищают мозг от стресса и нейродегенеративных заболеваний.

Исследование, проведенное в Китае с 2019 по 2022 год, охватило 2313 участников старше 60 лет. Когнитивные функции измерялись с помощью мини-обследования психического состояния, а соблюдение диеты оценивалось с помощью опросов.

За три года наблюдений у 23.8% участниц наблюдалось снижение когнитивных функций. Исследование показало, что у людей с высокой приверженностью средиземноморской диете риск когнитивных нарушений был ниже.

Хотя научная работа и имела ограничения, включая фиксирование диеты только на начальном этапе и фокус на сельском населении Китая, ее результаты подтверждают важность здорового питания для поддержания когнитивного здоровья.