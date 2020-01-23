Ученые нашли древние вирусы, которые ранее не были известны науке

В общей сложности специалистам удалось найти 33 группы вирусов, правда 5 из них уже были ранее описаны в прочих научных статья и работах их коллег. По словам ученых, они продолжат заниматься анализом срезов ледников с целью нахождения все новых вирусных групп. При этом они отдельно отмечают тот факт, что данную работу нужно проделать незамедлительно, так как изменение климата по всему миру может привести к массовому таянию ледников.

”В худшем случае таяние льда из-за изменения климата может высвободить патогенные микроорганизмы в окружающую среду. В таком случае, нам стоит заранее узнать, что они из себя представляют”, — рассказали авторы данной научной работы.