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Ученые нашли древние вирусы, которые ранее не были известны науке
При этом они продолжат заниматься поиском для безопасности всего человечества
Международная группа ученых объявила о том, что ей удалось найти древние вирусы, о существовании которых наука прежде не знала. При этом они, вероятнее всего, относятся к разным периодам, так как их строение заметно отличается друг от друга.
В общей сложности специалистам удалось найти 33 группы вирусов, правда 5 из них уже были ранее описаны в прочих научных статья и работах их коллег. По словам ученых, они продолжат заниматься анализом срезов ледников с целью нахождения все новых вирусных групп. При этом они отдельно отмечают тот факт, что данную работу нужно проделать незамедлительно, так как изменение климата по всему миру может привести к массовому таянию ледников.
”В худшем случае таяние льда из-за изменения климата может высвободить патогенные микроорганизмы в окружающую среду. В таком случае, нам стоит заранее узнать, что они из себя представляют”, — рассказали авторы данной научной работы.