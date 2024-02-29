Ученые нашли эффективный метод изменения ДНК бактерий с помощью радиоволн

Вместо использования агрессивных химических веществ или высоких температур для внесения ДНК в бактерии, ученые использовали высокочастотные радиоволны. Этот более мягкий подход привел к более успешному внедрению ДНК и выживанию большего числа клеток.

Исследование, проведенное университетом RMIT в сотрудничестве с другими австралийскими университетами и компанией WaveCyte Biotechnologies в США, использовало радиоволны частотой 18 гигагерц для временного «открытия ворот» в клеточных стенках бактерий E. coli, что позволило вставить генетический материал. Затем клетки закрывались и продолжали здоровое функционирование.

Радиочастоты используются для передачи данных мобильной связи и спутников, а также для энергии, необходимой для манипулирования бактериальными клетками в лаборатории.

Результаты исследования показали высокую эффективность процесса: 91% клеток E. coli приняли новую ДНК после воздействия радиоволн частотой 18 гигагерц в течение трех минут. В сравнении, при использовании стандартной для отрасли техники внесения ДНК, известной как «тепловой шок», только 77% клеток принимают ДНК, и многие из них затем умирают от воздействия высокой температуры.