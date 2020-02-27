Ученые нашли экзопланету, пригодную для жизни человека

Таким образом, ученые наконец-то сумели найти планету, которая может считаться пригодной для жизни человека. Но началось все достаточно давно — в 2015 году специалисты обнаружили планету K2-18b на расстоянии около 124 световых лет от Земли. Ее радиус и масса были в несколько раз больше, чем у нашей планеты. В дальнейшем ученым удалось выяснить, что в атмосфере планеты присутствует значительное количество водяного пара. Именно данное открытие стало первым в истории, когда ученые сумели найти экзопланету с водной атмосферой, находящейся в зоне обитаемости.

”Водяной пар был обнаружен в атмосфере целого ряда экзопланет, но даже если планета находится в обитаемой зоне, это не обязательно означает, что на поверхности существуют пригодные для жизни условия. Чтобы определить перспективы обитаемости, важно получить единое понимание внутренних и атмосферных условий на планете, в частности, может ли существовать на поверхности жидкая вода”, — рассказал руководитель исследования Никку Мадхусудхан.