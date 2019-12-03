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Ученые нашли эмоции на "лице" у кошек

Однако люди их плохо понимают
Новое исследование канадских ученых выявило, что кошки все таки способны выражать свои эмоции. По словам авторов, для этого они пользуются мимикой, однако зачастую люди не в силах правильно распознать выражение “лица”питомца.

В рамках исследования было выявлено, что кошки постоянно пользуются невербальным общением для выражения собственных эмоций. Для этого они используют мимику, полузакрытые или же напротив, широко открытые глаза, а также подвижные мышцы головы. Однако по словам ученых, в основном люди плохо справляются с “считыванием” эмоций кошек. Для того, чтобы это выяснить, специалисты провели еще одно исследование, в рамках которого людям демонстрировали видеоролики с кошками и попросили рассказать о своих ощущениях. Установлено, что лишь в 6 случаях из 10 участники правильно идентифицировали эмоции животных.

Отмечается, что женщины лучше определяют эмоции кошек, чему мужчины. Кроме того, выяснилось, что молодые люди показали лучшие результаты, нежели люди в возрасте. А лучше всего интерпретируют мимику питомцев, что не особо удивительно, ветеринары.