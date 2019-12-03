Ученые нашли эмоции на "лице" у кошек

В рамках исследования было выявлено, что кошки постоянно пользуются невербальным общением для выражения собственных эмоций. Для этого они используют мимику, полузакрытые или же напротив, широко открытые глаза, а также подвижные мышцы головы. Однако по словам ученых, в основном люди плохо справляются с “считыванием” эмоций кошек. Для того, чтобы это выяснить, специалисты провели еще одно исследование, в рамках которого людям демонстрировали видеоролики с кошками и попросили рассказать о своих ощущениях. Установлено, что лишь в 6 случаях из 10 участники правильно идентифицировали эмоции животных.

Отмечается, что женщины лучше определяют эмоции кошек, чему мужчины. Кроме того, выяснилось, что молодые люди показали лучшие результаты, нежели люди в возрасте. А лучше всего интерпретируют мимику питомцев, что не особо удивительно, ветеринары.