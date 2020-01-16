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Ученые нашли еще одну пригодную для жизни планету у ближайшей к Солнцу звезды
Это уже вторая подобная планета в данной области за последние несколько лет
В популярном научном издании Science Advances была опубликована статья, в которой говорится о свежем исследовании астрономов. В рамках проведенных наблюдений авторы научной работы сумели обнаружить факт существования второй экзопланеты у ближайшей к Солнцу звезды — Проксима Центавры.
Так, самые свежие исследования показывают, что данная звезда вполне способна обладать и второй экзопланетой, которая двигалась бы вокруг нее. Масса данного небесного тела, если верить космологической модели ученых, примерно в шесть раз больше, чем у нашей планеты Земля. Благодаря этому ее можно занести в так называемый класс суперземель.
Напомним, что еще в далеком 2016 году ученые уже находили одну планеты, которая могла бы считаться пригодной для жизни, кружащуюся вокруг Проксима Центавры. Тогда найденное небесное тело назвали Proxima b, а расстояние до нее, в момент наибольшего сближения с Солнцем, составляет “всего лишь” 4 световых года.