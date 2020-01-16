Ученые нашли еще одну пригодную для жизни планету у ближайшей к Солнцу звезды

Так, самые свежие исследования показывают, что данная звезда вполне способна обладать и второй экзопланетой, которая двигалась бы вокруг нее. Масса данного небесного тела, если верить космологической модели ученых, примерно в шесть раз больше, чем у нашей планеты Земля. Благодаря этому ее можно занести в так называемый класс суперземель.

Напомним, что еще в далеком 2016 году ученые уже находили одну планеты, которая могла бы считаться пригодной для жизни, кружащуюся вокруг Проксима Центавры. Тогда найденное небесное тело назвали Proxima b, а расстояние до нее, в момент наибольшего сближения с Солнцем, составляет “всего лишь” 4 световых года.