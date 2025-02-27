Ученые нашли ген воспаления, ускоряющий старение организма

Ген EDA2R участвует в процессах клеточной гибели и воспалительных реакциях. Анализ данных из базы Genotype-Tissue Expression показал, что уровень его экспрессии повышается с возрастом во многих органах и тканях человека. Исследования на животных моделях подтвердили, что активность этого гена связана с ускоренным старением.

Кроме того, ученые обнаружили, что повышенная экспрессия EDA2R приводит к изменениям, характерным для старения сосудов и мышечной ткани. В лабораторных экспериментах искусственное увеличение активности этого гена вызывало воспалительные реакции и способствовало развитию саркопении — возрастной потери мышечной массы и силы. Напротив, снижение активности EDA2R помогало смягчить эти эффекты.

Анализ крови более чем 5000 человек также показал связь между уровнем EDA2R и воспалением в организме, измеряемым по концентрации С-реактивного белка — одного из главных маркеров воспалительных процессов.

Это открытие может привести к разработке новых методов профилактики и лечения заболеваний, связанных со старением, улучшая качество и продолжительность жизни.