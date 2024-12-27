Ученые нашли генетическую мутацию, замедляющую рост рака

Команда ученых обнаружила новый ген, называемый H2-Aa. У мышей с двумя мутированными копиями этого гена рак не развивался даже после воздействия клеток меланомы. У тех, у кого была только одна мутированная копия, рост опухоли был значительно замедлен.

H2-Aa играет важную роль в иммунной системе, помогая ей отличать свои клетки от чуждых, что запускает иммунный ответ. Когда ученые удалили этот ген из дендритных клеток, это привело к значительному улучшению иммунного ответа против опухолей.

Для создания аналогичного эффекта у человека ученые разработали моноклональные антитела, которые блокируют действие H2-Aa. Эти антитела показали хороший результат в лечении мышей с меланомой, а их эффективность значительно возросла в сочетании с иммунными препаратами, называемыми ингибиторами контрольных точек.