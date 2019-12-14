Ученые нашли источник быстрого развития рака в популярных продуктах

Установлено, что частое употребление насыщенной жирами пищи увеличивает вероятность развития онкологического заболевания молочной железы, а также ухудшают состояние здоровья людей, которые уже столкнулись с раком. Данная тенденция обусловлена тем, что раковые клетки имеют свойство использовать жиры для своего роста.

”Клетки рака могут поглощать большие количества жира из крови, используя неожиданный механизм поглощения жировых частиц. В итоге происходит метаболическое перепрограммирование клеток”, — поделился онколог Уильям Кинлоу, один из авторов исследования.