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Ученые нашли источник быстрого развития рака в популярных продуктах
Очередной повод отказаться от фастфуда
Издание Medical Xpress опубликовало новое исследование ученых из Дартмутского онкологического центра, которое выявило источник быстрого развития рака. Так, по словам специалистов, рост злокачественных клеток в организме может провоцировать пища, богатая насыщенными жирами.
Установлено, что частое употребление насыщенной жирами пищи увеличивает вероятность развития онкологического заболевания молочной железы, а также ухудшают состояние здоровья людей, которые уже столкнулись с раком. Данная тенденция обусловлена тем, что раковые клетки имеют свойство использовать жиры для своего роста.
”Клетки рака могут поглощать большие количества жира из крови, используя неожиданный механизм поглощения жировых частиц. В итоге происходит метаболическое перепрограммирование клеток”, — поделился онколог Уильям Кинлоу, один из авторов исследования.