Ученые нашли хакерскую уязвимость в велосипедах

Проблема касается беспроводной системы переключения передач, которая, как оказалось, подвержена кибератакам.

Современные велосипеды все чаще оснащаются беспроводными технологиями, обеспечивающими более плавное и надежное переключение передач.

Однако исследователи обнаружили, что такие системы не защищены должным образом и могут стать объектом атак, способных повлиять на безопасность гонщиков и результаты соревнований.

Среди выявленных уязвимостей — возможность злоумышленников записывать и воспроизводить команды переключения передач, перехватывать управление, а также отключать или блокировать систему переключения передач на расстоянии до 10 метров.

Это создает реальную угрозу для спортсменов, особенно в профессиональных гонках, где каждая секунда на счету.

Исследователи уже начали сотрудничать с компанией Shimano, лидером на рынке велосипедных компонентов, чтобы устранить выявленные уязвимости.