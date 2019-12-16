Ученые нашли клетки мозга, ответственные за алкоголизм

Для этого были проведены специальные исследования, в рамках которых ученые избирательно уничтожали либо подавляли активности данных клеток у мышей, в результате чего столкнулись с заметным снижением потреблением спирта. Что важно, все эти действия никак не влияли ни на тревожное поведение, ни на тягу к сладким напиткам.

”Тот факт, что эти нейроны стимулируют поиски вознаграждения, то, что уже крайне низкие дозы алкоголя активируют эти клетки и что их активация вызывает стремление выпить у животных, даже не имеющих предыдущего опыта такого поведения, — все указывает на то, что эти клетки важны в получении удовольствия, по крайней мере, на ранних этапах употребления”, — рассказала Зои МакЭллиготт.