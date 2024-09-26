Ученые нашли «кнопку паузы» в раннем развитии человека

В некоторых млекопитающих существует механизм, позволяющий временно замедлять эмбриональное развитие, называемый эмбриональной диапаузой. В ходе исследования ученые использовали стволовые клетки и модели бластоидов, чтобы выяснить, может ли этот механизм быть активирован и в человеческих клетках.

Исследование показало, что модификация мишеней сигнального пути mTOR приводит к состоянию, аналогичному диапаузе. Это состояние характеризуется замедленным делением клеток и сниженной способностью к имплантации в матке.

Авторы исследования пришли к выводу, что у человека может существовать врожденный механизм, позволяющий временно замедлять развитие, даже если он не используется в естественных условиях.