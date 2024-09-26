Ученые нашли «кнопку паузы» в раннем развитии человека

Опубликовано 26 сентября 2024, 21:021 мин.
Ученые нашли «кнопку паузы» в раннем развитии человекаНовые открытия могут изменить репродуктивные технологии
Ученые Института молекулярной генетики Макса Планка в Берлине и Института молекулярной биотехнологии (IMBA) Австрийской академии наук в Вене обнаружили возможность «приостановки» в ранних стадиях развития человека. Это открытие может существенно изменить наше понимание ранней жизни и улучшить репродуктивные технологии.
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В некоторых млекопитающих существует механизм, позволяющий временно замедлять эмбриональное развитие, называемый эмбриональной диапаузой. В ходе исследования ученые использовали стволовые клетки и модели бластоидов, чтобы выяснить, может ли этот механизм быть активирован и в человеческих клетках.
Исследование показало, что модификация мишеней сигнального пути mTOR приводит к состоянию, аналогичному диапаузе. Это состояние характеризуется замедленным делением клеток и сниженной способностью к имплантации в матке.
Авторы исследования пришли к выводу, что у человека может существовать врожденный механизм, позволяющий временно замедлять развитие, даже если он не используется в естественных условиях.