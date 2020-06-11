Ученые нашли кость внутри сердца некоторых шимпанзе

Изучение строения сердца диких шимпанзе — крайне важная проблема, которая стоит на повестке современной науки. Связано это с тем, что им грозит тотальное вымирание из-за сердечно-сосудистых заболеваний. И вот, в рамках свежего исследования, ученые столкнулись с достаточно интересным открытием.

Все дело в том, что в сердцах некоторых обезьян обнаруживаются крошечные сердечные кости Os Cordis. По словам специалистов, подобная особенность — отличительная черта животных с идиопатическим фиброзом миокарда.

”Открыть кость в сердце шимпанзе удалось благодаря использованию новых методов визуализации. Это, например, микрокомпьютерная томография, которая показала отличные результаты. Анатомия шимпанзе во многом совпадает с человеческой, поэтому можно предположить, что у некоторых людей тоже могут быть сердечные кости Os Cordis”, — добавили британские ученые.