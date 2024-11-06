Ученые нашли механизм обновления памяти в мозге человека

В ходе исследования ученые выяснили, что воспоминания в мозге не сохраняются статичными. Вместо этого нейроны постоянно обновляют их, добавляя актуальную информацию. Важно, что эти обновления происходят даже в процессе отдыха.

Используя модель с мышами, ученые наблюдали, как после негативного опыта мозг не только вспоминает произошедшее, но и связывает эти воспоминания с нейтральными событиями, произошедшими раньше. Этот процесс называется «совместной реактивацией нейронных ансамблей». Мозг таким образом объединяет события, происходившие в разное время, чтобы создать более полную картину.

Одним из ключевых открытий стало то, что обновление памяти происходило чаще, когда животные были бодрствующими, а не во время сна. Это ставит под сомнение ранее установленные теории о роли сна в процессах запоминания.