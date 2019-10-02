Ученые нашли механизм, способный сделать людей неуязвимыми к радиации

Ученые проанализировали работу белка Dsup в сразу нескольких видах тихоходок. Выяснилось, что обнаруженный белок способен соединяться с основным веществом, который расположен внутри ядра клетки, защищая ДНК от повреждения гидроксильными радикалами. Новое исследование ученых способно помочь в разработке совершенно нового класс лекарств, который обеспечит людей эффективной борьбой с радиацией.

По словам ученых, полученные данные могут дать толчок в развитии методов защиты живых клеток от экстремальных условий среды. Также благодаря новому исследования могут быть разработаны способы продления жизни клеточных культур.