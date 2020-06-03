Ученые нашли место на Земле с самым чистым воздухом

Речь идет о пограничном слое атмосферы, который питает облака над Южным океаном — именно там исследователи сумели отыскать слои воздуха, не затронутые спутниками человеческой деятельности.

Так, анализ полученных образцов продемонстрировал, что воздух, собранный в определенном месте над Южным океаном, не загрязнен ни аэрозолями, ни какими-либо мелкими частицами, что в итоге позволяет специалистам назвать его самым чистым воздухом в нижних слоях атмосферы, известным науке.

”Мы смогли использовать бактерии, находящиеся в воздухе над Южным океаном, в качестве диагностического инструмента для определения ключевых свойств нижней атмосферы”, — рассказал ведущий автор исследования Томас Хилл.