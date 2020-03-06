Ученые нашли метод улучшения памяти во время сна

Известно, что новый метод основан на вдыхании запоминающегося запаха в определенную ноздрю. Так, в ходе эксперимента ученые просили участников, которые вдыхали аромат розы, запоминать расположение слов, которые были расположены на левой или правой стороне экрана компьютера. На следующем этапе исследователи проверили запоминание слов у добровольцев, а затем и вовсе попросили их поспать в лаборатории. Во время сна добровольцев, ученые, в свою очередь, не теряли зря времени и вновь вводили запах розы, однако на этот раз лишь в одну ноздрю. Благодаря локальной передаче запаха ученые смогли усилить конкретные воспоминания, хранящиеся в определенном полушарии мозга.

Во время сна исследователи также записали активность мозга участников, в результате чего было установлено, что введение запаха розы в одну ноздрю провоцировал различные волны сна в двух полушариях. После пробуждения участников попросили пройти тест на память о словах, которые были даны им до сна. Выяснилось, что в полушарии, которое и было подвержено запаху, было зафиксировано улучшение памяти во время сна.

”Используя специальную организацию обонятельных путей, памятью можно манипулировать локально на одной стороне мозга. Наши результаты показывают, что консолидация памяти, вероятно, включает ночной “диалог” между гиппокампом и определенными областями коры головного мозга”, - заключили исследователи.