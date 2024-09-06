Ученые нашли могилу волшебника Мерлина в Шотландии

Согласно легендам, Мерлин, великий волшебник и наставник короля Артура, был похоронен под курганом после того, как был околдован вечным сном своей сестрой, колдуньей Морганой.

Недавние раскопки возле замка Тиннис выявили группу древних курганов, среди которых был найден квадратный курган, датируемый VI веком.

Археологи считают, что это захоронение могло принадлежать высокопоставленным людям того времени. Интересно, что легенды также упоминают могилу Мерлина у подножия кургана с видом на реку Твид — именно такие описания соответствуют новой находке.

Хотя точное 100% подтверждение того, что это могила Мерлина, невозможно, открытие предполагает, что мифы о нём могли быть основаны на реальных исторических событиях, что придаёт этой легенде новый смысл.