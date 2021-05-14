Ученые нашли молекулу, которая могла привести к появлению первых живых клеток

Так, согласно обнародованным данным, простые химические соединения — гидроксикислоты, могут связываться вместе, формируя тем самым похожие на современные клетки структуры. По словам ученых, процесс этот проходит при постепенном выпаривании раствора. Они также сообщили, что внешние оболочки состоят из липидов, которые могут непредсказуемо создавать в воде замкнутые структуры, к примеру, внутриклеточные органеллы. Часть молекул взаимодействует с водой, то есть гидрофильна, тогда как вторая часть — гидрофобная — напротив, избегает контакта с ней. В рамках научной работы исследователи пришли к выводу, что гидроксикислоты имеют идентичные амфифильные качества, формируя каплевидные структуры.

“Добавление еще одного типа тонко отличающейся гидроксикислоты, в данном случае содержащей положительный электрический заряд, в стартовый пул реагентов может привести к появлению новых типов полиэстеров, которые самопроизвольно собираются в еще более неожиданные типы клеточных структур и придают им новые функции, которые могут помочь объяснить происхождение биологической клеточности”, — сообщается в издании.