Наука и технологии
Опубликовано 16 июля 2024, 08:29
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Ученые нашли на Луне пещеру, которая в корни поменяет планы по освоению спутника Земли

Потенциально революционная находка
Исследователи обнаружили пещеру на Луне, которая может существенно повлиять на планы по ее освоению.
Ученые нашли на Луне пещеру, которая в корни поменяет планы по освоению спутника Земли
© Ferra

Итальянские астрономы, изучив данные зондирования Луны, выявили потенциальное наличие подповерхностной пещеры длиной в десятки метров в районе «Моря Спокойствия».

Пещера находится на глубине около 100 метров и представляет собой стабильную структуру, что делает её идеальной для создания лунных баз.

Преимущества подземных лунных баз очевидны: пещеры защищены от космической радиации, метеоритных ударов и экстремальных температурных перепадов.

Ученые нашли на Луне пещеру, которая в корни поменяет планы по освоению спутника Земли
© TechCrunch

Это открытие подтверждает теории о существовании лунных туннелей и открывает новые возможности для разработки долговременных обитаемых баз на естественном спутнике Земли.

Теперь планы по созданию лунных поселений будут пересмотрены с учетом новой информации.

Компании и агентства, занимающиеся космическими исследованиями, наверняка направят усилия на изучение и освоение этой пещеры.

Источник:TechCrunch
Автор:Булат Кармак
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