Ученые нашли на Луне пещеру, которая в корни поменяет планы по освоению спутника Земли

Это открытие подтверждает теории о существовании лунных туннелей и открывает новые возможности для разработки долговременных обитаемых баз на естественном спутнике Земли.

Теперь планы по созданию лунных поселений будут пересмотрены с учетом новой информации.

Компании и агентства, занимающиеся космическими исследованиями, наверняка направят усилия на изучение и освоение этой пещеры.