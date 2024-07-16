Ученые нашли на Луне пещеру, которая в корни поменяет планы по освоению спутника Земли

Ученые нашли на Луне пещеру, которая в корни поменяет планы по освоению спутника ЗемлиПотенциально революционная находка
Итальянские астрономы, изучив данные зондирования Луны, выявили потенциальное наличие подповерхностной пещеры длиной в десятки метров в районе «Моря Спокойствия».
Пещера находится на глубине около 100 метров и представляет собой стабильную структуру, что делает её идеальной для создания лунных баз.
Преимущества подземных лунных баз очевидны: пещеры защищены от космической радиации, метеоритных ударов и экстремальных температурных перепадов.
Это открытие подтверждает теории о существовании лунных туннелей и открывает новые возможности для разработки долговременных обитаемых баз на естественном спутнике Земли.
Теперь планы по созданию лунных поселений будут пересмотрены с учетом новой информации.
Компании и агентства, занимающиеся космическими исследованиями, наверняка направят усилия на изучение и освоение этой пещеры.