Ученые нашли напиток возрастом 2300 лет и выпили его

Об этом они рассказали в журнале Fermentation. Сосуд с жидкостью был найден в одной из древних гробниц в провинции Шеньси.

Бронзовая емкость размером 30.4 см в высоту и диаметром 21.5 см содержала около 300 мл напитка. Горлышко сосуда было закрыто тканью и крышкой, что помогло сохранить содержимое.

После перелива жидкости в стеклянную банку ученые провели химический анализ. Они обнаружили, что напиток не имеет запаха, прозрачен и обладает металлическим привкусом.

В составе напитка присутствовали 322 крахмальные гранулы из проса, бобовых, гороха, пшеницы, ячменя и риса. Ферментация происходила с помощью плесневых грибов и дрожжей.

Исследователи считают, что напиток был изготовлен в качестве подношения предкам и напоминает китайское «желтое вино» (хуанцзю).

Исторически производство спиртных напитков на основе зерновых в Китае насчитывает около 9000 лет.