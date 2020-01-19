Ученые нашли недорогое средство для лечения рака крови

Так, ученые провели исследование, в рамках которого было исследовано влияние более чем 33 тыс различных веществ на способность SAMHD1 расщеплять ara-CTP в лейкозных клетках, обработанных цитарабином. Делалось это в связи с тем, что именно фермент SAMHD1 расщепляет активный метаболит цитарабина ara-CTPВ и в результате у пациентов отсутствует ответ на лечение. И вот, новейшее исследование позволило специалистам обнаружить аж три различных вещества, которые снижают способность SAMHD1 деактивировать ara-CTP. Речь идет о гидроксимочевине, гемцитабине и триапине.

”Добавление любого из этих трех веществ значительно улучшило эффект лечения цитарабином в клетках с высоким уровнем SAMHD1. Эта терапия работала на образцах как взрослых особей, так и детей. Мы также видели, что медиана выживаемости у подопытных мышей была значительно лучше при сочетании цитарабина с ингибитором рибонуклеотидредуктазы”, — рассказал научный сотрудник отдела охраны здоровья женщин и детей Каролинского института в Швеции Николас Герольд.

При этом, что самое важное, самым перспективным препаратом ученые считают гидроксимочевину, так как данное соединение самое дешевое и уже используется в лечении ОМЛ, но еще ни разу не применялась вместе с цитарабином.