Ученые нашли новое объяснение образованию Луны

Так, по версии британский ученых, Луна могла возникнуть в результате столкновения Земли с гипотетической планетой Тейя примерно 4,5 миллиарда лет назад. Специалисты считают, что Луна образовалась из обломков, которые появились в результате этого инцидента. Отметим, что Тейя является гипотетической планетой, которая могла сформироваться порядка 4,6 миллиарда лет назад. Предполагается, что размеры ее были сопоставимы с размерами Марса.

В то же время исследователи отмечают, что выводы, к которым они пришли в процессе научной работы, на данный момент, не являются доказательством происхождения спутника Земли.