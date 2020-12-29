Ученые нашли новое потенциальное объяснение возникновению жизни на Земле

Так, согласно выводам специалистов, первым живым “организмом” могла стать возникшая в результате химических реакций смесь из ДНК и РНК.

В ходе исследование специалисты усомнились в достоверности гипотезы РНК-мира, предполагающей то, что первыми способными к размножению структурами были РНК-молекулы. Ученые сочли РНК слишком “липкой” для того, чтобы сформированная на ее основе нить была способна отсоединиться от родительской молекулы. Отмечается, что в современных организмах правильная репликация происходит с помощью ферментов, которых, в свою очередь, не было до появление первых живых клеток.

В то же время, с этой проблемой могли не столкнуться химерные молекулы из ДНК и РНК. Таким образом, вещество диамидофосфат способствовало соединению рибонуклеозиды в длинные цепочки, совершая эти же действия по отношению к ДНК.