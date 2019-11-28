Ученые нашли новое средство для борьбы с алкоголизмом

В результате эксперимента, продолжавшегося 10 дней, исследователи выяснили, что у людей, получавших свою долю кетамина в сочетании с психологическим вмешательством, заметно снизилась тяга к употреблению алкоголя в сравнении с другими участниками исследования. Что интересно, полученный эффект благополучно сохранялся на протяжении около девяти дальнейших месяцев.

Ученые, занимавшиеся изучением данного вопроса уже подали заявку на получение дополнительного финансирования для проведения уже клинических испытаний — благодаря им специалисты намерены выяснить, способна ли открытая ими терапия помочь людям, страдающим от более тяжелых форм алкоголизма.