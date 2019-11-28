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Ученые нашли новое средство для борьбы с алкоголизмом
И уже подали заявку на получение дополнительного финансирования, которое планируют потратить на более тщательное изучение вопроса
В научном журнале Nature Communications была опубликована статья, в которой приводились результаты исследования ученых из Университетского колледжа Лондона. Так, им удалось выяснить, что инъекция кетамина способна отбить у человека желание выпить то или иное количество алкогольного напитка.
В результате эксперимента, продолжавшегося 10 дней, исследователи выяснили, что у людей, получавших свою долю кетамина в сочетании с психологическим вмешательством, заметно снизилась тяга к употреблению алкоголя в сравнении с другими участниками исследования. Что интересно, полученный эффект благополучно сохранялся на протяжении около девяти дальнейших месяцев.
Ученые, занимавшиеся изучением данного вопроса уже подали заявку на получение дополнительного финансирования для проведения уже клинических испытаний — благодаря им специалисты намерены выяснить, способна ли открытая ими терапия помочь людям, страдающим от более тяжелых форм алкоголизма.