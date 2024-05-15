Ученые нашли новую экзопланету. У нее плотность как у сахарной ваты

Опубликовано 15 мая 2024, 07:09
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Ученые нашли новую экзопланету. У нее плотность как у сахарной ватыПо сути, гигантский одуванчик в космосе
Астрономы обнаружили необычную экзопланету WASP-193b на расстоянии 1232 световых лет от Земли.
Размеры этой планеты превышают размеры Юпитера в полтора раза, однако главной особенностью WASP-193b является ее необычайно низкая плотность.
Плотность планеты настолько мала, что сравнима с плотностью сахарной ваты, что составляет чуть более 1% от таковой у Земли. Ученые сравнивают находку с одуванчиком, увеличенным до планетарных масштабов, чтобы лучше представить ее структуру.
WASP-193b стала второй обнаруженной планетой с такой низкой плотностью; первой была Kepler-51d, но ее размеры значительно меньше.
Экзопланета вращается вокруг звезды WASP-193, которая по своим характеристикам схожа с нашим Солнцем, имея массу в 1.1 раза больше и радиус в 1.2 раза больше солнечного.