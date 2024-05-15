Ученые нашли новую экзопланету. У нее плотность как у сахарной ваты

Размеры этой планеты превышают размеры Юпитера в полтора раза, однако главной особенностью WASP-193b является ее необычайно низкая плотность.

Плотность планеты настолько мала, что сравнима с плотностью сахарной ваты, что составляет чуть более 1% от таковой у Земли. Ученые сравнивают находку с одуванчиком, увеличенным до планетарных масштабов, чтобы лучше представить ее структуру.

WASP-193b стала второй обнаруженной планетой с такой низкой плотностью; первой была Kepler-51d, но ее размеры значительно меньше.

Экзопланета вращается вокруг звезды WASP-193, которая по своим характеристикам схожа с нашим Солнцем, имея массу в 1.1 раза больше и радиус в 1.2 раза больше солнечного.