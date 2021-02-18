Ученые нашли новую причину бесплодия

Исследование проводилось китайскими учеными из Центра репродуктивной медицины Третьей больницы Пекинского университета. Они пришли к выводу, что бесплодие может быть спровоцировано грязным воздухом. Так, они отметили, что порядка 30% пар, которые не могут добиться беременности имеют бесплодие необъяснимого характера. По их словам, в числе прочих факторов этой болезни могут быть и загрязнения окружающей среды.

В рамках исследования было установлено, что у женщин, которые в течение 12 месяцев жили в месте с загрязненными твердыми микрометровыми частицами воздуха, на 20% увеличивалась вероятность бесплодия, по сравнению с теми, кто проживал в местах с чистым воздухом.