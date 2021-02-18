Наука и технологии
Сегодня в 15:52
Ученые нашли новую причину бесплодия
Речь о грязном воздухе
Издание Environment International опубликовало результаты нового исследования китайских ученых, в рамках которого они нашли новую причину бесплодия. Оказалось, что существенное влияние на отсутствие беременности оказывает грязный воздух.
Исследование проводилось китайскими учеными из Центра репродуктивной медицины Третьей больницы Пекинского университета. Они пришли к выводу, что бесплодие может быть спровоцировано грязным воздухом. Так, они отметили, что порядка 30% пар, которые не могут добиться беременности имеют бесплодие необъяснимого характера. По их словам, в числе прочих факторов этой болезни могут быть и загрязнения окружающей среды.
В рамках исследования было установлено, что у женщин, которые в течение 12 месяцев жили в месте с загрязненными твердыми микрометровыми частицами воздуха, на 20% увеличивалась вероятность бесплодия, по сравнению с теми, кто проживал в местах с чистым воздухом.