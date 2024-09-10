Ученые нашли новые гены для изучения болезни Паркинсона

Анализатор, получивший название DISCOVER, позволяет выделить гены, которые связаны с болезнью, но еще не изучены. Ученые проанализировали 62 226 генов, сократив их до 168, и затем выбрали 12 кандидатов, среди которых оказались гены NUPR1 и UHRF2. Эти гены ранее не были зарегистрированы в базах данных ассоциаций генов и болезней.

По мнению ученых, данный метод поможет в будущем улучшить понимание механизмов оксидативного стресса и болезни Паркинсона, а также может быть использован для поиска новых терапевтических мишеней. Разработанный метод уже показал свою эффективность.