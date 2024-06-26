Ученые нашли новые реакции организма на невесомость

Помимо известных эффектов, таких как мышечная атрофия и потеря костной плотности, космические путешествия влияют на организм на молекулярном уровне. Анализ крови проводился методом «жидкой биопсии», позволяющим изучать внеклеточную ДНК и РНК.

Исследование подтвердило, что митохондрии — энергетические станции клеток — выделяются в кровь во время полетов. Ученые выяснили, что митохондрии играют ключевую роль в адаптации к невесомости, и их можно выделить из крови с помощью маркера CD36.

Анализ митохондрий выявил изменения в работе мозга, глаз, сердца, сосудов, легких и кожи космонавтов. Похожие изменения наблюдались у мышей, что говорит о связи этих реакций с пониженной гравитацией.

Открытие поможет ученым лучше понять, как космос влияет на человека, и разработать методы защиты здоровья космонавтов во время длительных полетов.