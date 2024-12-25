Наука и технологии
Опубликовано 25 декабря 2024, 23:17
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Ученые нашли новый биомаркер старения клеток

IL-23R поможет в борьбе с возрастными заболеваниями
Ученые из клиники Мэйо (США) выявили новый биомаркер старения клеток — рецептор интерлейкина-23 (IL-23R). Этот биомаркер демонстрирует заметные изменения с возрастом как у людей, так и у мышей, а его уровень может снижаться при применении сенолитиков — препаратов, уничтожающих стареющие клетки.
Ученые нашли новый биомаркер старения клеток

© Ferra.ru

Клеточное старение происходит, когда клетки прекращают делиться, но не погибают, как это обычно происходит при апоптозе. Такие клетки, называемые сенесцентными, остаются активными, но начинают выделять воспалительные вещества и нарушать сигнальные процессы в организме. Их накопление связано с рядом возрастных заболеваний, включая проблемы с иммунной, сердечно-сосудистой и нервной системами.

До недавнего времени ученые искали надежный способ измерять уровень сенесцентных клеток в организме. Исследование, опубликованное в Nature Aging, показало, что IL-23R может стать таким биомаркером. Уровень этого рецептора в крови увеличивается с возрастом, но снижается после очищения организма от стареющих клеток с помощью сенолитических препаратов.

В ходе экспериментов исследователи изучили уровень 92 белков в плазме крови и генные экспрессии в тканях, таких как почки, печень, легкие и мозг. IL-23R показал стабильную связь с процессами старения и оказался наиболее перспективным из всех исследованных белков.

Ученые нашли новый биомаркер старения клеток

© Nature Aging

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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