Ученые нашли новый биомаркер старения клеток

Клеточное старение происходит, когда клетки прекращают делиться, но не погибают, как это обычно происходит при апоптозе. Такие клетки, называемые сенесцентными, остаются активными, но начинают выделять воспалительные вещества и нарушать сигнальные процессы в организме. Их накопление связано с рядом возрастных заболеваний, включая проблемы с иммунной, сердечно-сосудистой и нервной системами.

До недавнего времени ученые искали надежный способ измерять уровень сенесцентных клеток в организме. Исследование, опубликованное в Nature Aging, показало, что IL-23R может стать таким биомаркером. Уровень этого рецептора в крови увеличивается с возрастом, но снижается после очищения организма от стареющих клеток с помощью сенолитических препаратов.

В ходе экспериментов исследователи изучили уровень 92 белков в плазме крови и генные экспрессии в тканях, таких как почки, печень, легкие и мозг. IL-23R показал стабильную связь с процессами старения и оказался наиболее перспективным из всех исследованных белков.