Наука и технологии
Опубликовано 15 августа 2024, 20:16
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Ученые нашли новый ген, связанный с болезнью Паркинсона

Открытие может привести к разработке новых методов лечения
Ученые из Исландии и США сделали важное открытие, которое может привести к новым методам лечения болезни Паркинсона. Они обнаружили ген ITSN1, мутации в котором связаны с повышенным риском развития этого заболевания.
Ученые нашли новый ген, связанный с болезнью Паркинсона

© Ferra.ru

Болезнь Паркинсона является нейродегенеративным заболеванием, которое приводит к постепенной потере контроля над мышцами. Причины его развития до конца не изучены, но известно, что генетические факторы играют важную роль.

Ученые проанализировали геномы тысяч людей, страдающих болезнью Паркинсона, и обнаружили, что у них чаще встречаются мутации в гене ITSN1. Этот ген отвечает за производство белка, который играет важную роль в работе нервных клеток.

Исследователи считают, что мутации в ITSN1 могут нарушать нормальное функционирование нервных клеток и приводить к развитию болезни Паркинсона. Это открытие может помочь ученым лучше понять механизмы развития заболевания и разработать новые методы лечения.

Ученые планируют продолжить изучение роли ITSN1 в развитии болезни Паркинсона и разработать новые подходы к лечению этого заболевания.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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