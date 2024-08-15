Ученые нашли новый ген, связанный с болезнью Паркинсона

Болезнь Паркинсона является нейродегенеративным заболеванием, которое приводит к постепенной потере контроля над мышцами. Причины его развития до конца не изучены, но известно, что генетические факторы играют важную роль.

Ученые проанализировали геномы тысяч людей, страдающих болезнью Паркинсона, и обнаружили, что у них чаще встречаются мутации в гене ITSN1. Этот ген отвечает за производство белка, который играет важную роль в работе нервных клеток.

Исследователи считают, что мутации в ITSN1 могут нарушать нормальное функционирование нервных клеток и приводить к развитию болезни Паркинсона. Это открытие может помочь ученым лучше понять механизмы развития заболевания и разработать новые методы лечения.

Ученые планируют продолжить изучение роли ITSN1 в развитии болезни Паркинсона и разработать новые подходы к лечению этого заболевания.