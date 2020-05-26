Ученые нашли новый гормон, который может помочь в лечении бесплодия у людей

Речь идет о части белка секретогранин-2, который, в том числе, отвечает за сексуальное поведение рыб. В итоге, в рамках исследования, ученые выяснили, что в случае наличия в нем мутации, самцы рыб не оплодотворяли икру самок, проявляя тем самым условную импотенцию.

В результате однократной инъекции пептида секретоневрина ученым удалось частично восстановить половую функцию у генетически измененных рыб, что привело их к достаточно интересным выводам.

”Мы обнаружили новые гены, которые регулируют репродукцию, а пептид секретоневрина сам по себе является новым гормоном. Секретоневрин, вырабатываемый у рыб, очень похож на тот, который обнаружен у других животных и человека”, - рассказал руководитель исследования Вэнс Трюдо. По его словам, именно благодаря данному “сходству” новое открытие может помочь в лечении бесплодия у людей.