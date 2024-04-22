Ученые нашли новый метод борьбы с раком

Исследователи обнаружили, что у пациентов, принимавших аспирин, наблюдалось меньшее распространение рака в лимфатические узлы и большее проникновение иммунных клеток в опухоль. Эти результаты, опубликованные в журнале Cancer, основаны на анализе образцов тканей 238 пациентов, которым проводили хирургическое удаление опухоли толстой кишки в период с 2015 по 2019 год.

Исследование также показало, что аспирин стимулирует выражение белка CD80 на определенных иммунных клетках, что увеличивает их способность оповещать другие иммунные клетки о наличии белков, связанных с опухолью. Это может способствовать более эффективному контролю за раковыми клетками организмом.

Главный исследователь, доктор Марко Скарпа из Университета Падуи, отметил, что для достижения максимального эффекта аспирина в борьбе с раком толстой кишки необходимо обеспечить его достаточное поступление в кишечник.