Ученые нашли новый метод лечения рака молочной железы

Речь идет о triple-negative (тройном негативном) раке молочной железы, который составляет 15% всех случаев заболевания. Этот тип рака отличается агрессивным течением, устойчивостью к химиотерапии и неблагоприятным прогнозом. Обычно лечение включает хирургическое вмешательство, химиотерапию и лучевую терапию, однако опухоль часто становится резистентной к препаратам и возвращается.

Ученые проанализировали данные более 6000 образцов опухолей, чтобы найти уязвимые места раковых клеток. Они изучили биологию опухоли, ее поверхностные и внутренние особенности, чтобы понять, как клетки уклоняются от действия лекарств.

В итоге, исследователи обнаружили на поверхности раковых клеток маркер EGFR и молекулы циклин-зависимых киназ (CDK), которые отвечают за деление и рост клеток. Вооружившись этими знаниями, ученые создали препарат на основе моноклонального антитела цетуксимаба, который распознает EGFR, и ингибитора CDK. Антитело выступает в роли «метки» и ведет лекарство прямо к раковой клетке.

Поскольку препарат воздействует точечно, можно использовать меньшую дозу лекарства, что снижает побочные эффекты для организма.