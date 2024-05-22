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Наука и технологии
Опубликовано 22 мая 2024, 23:59
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Ученые нашли новый метод лечения рака молочной железы

Проанализированы данные более 6000 образцов опухолей
Ученые из Королевского колледжа Лондона разработали новый метод лечения агрессивного рака молочной железы — терапию антителами-убийцами. Исследование опубликовано в журнале Clinical Cancer Research.
Ученые нашли новый метод лечения рака молочной железы
© National Cancer Institute

Речь идет о triple-negative (тройном негативном) раке молочной железы, который составляет 15% всех случаев заболевания. Этот тип рака отличается агрессивным течением, устойчивостью к химиотерапии и неблагоприятным прогнозом. Обычно лечение включает хирургическое вмешательство, химиотерапию и лучевую терапию, однако опухоль часто становится резистентной к препаратам и возвращается.

Ученые проанализировали данные более 6000 образцов опухолей, чтобы найти уязвимые места раковых клеток. Они изучили биологию опухоли, ее поверхностные и внутренние особенности, чтобы понять, как клетки уклоняются от действия лекарств.

В итоге, исследователи обнаружили на поверхности раковых клеток маркер EGFR и молекулы циклин-зависимых киназ (CDK), которые отвечают за деление и рост клеток. Вооружившись этими знаниями, ученые создали препарат на основе моноклонального антитела цетуксимаба, который распознает EGFR, и ингибитора CDK. Антитело выступает в роли «метки» и ведет лекарство прямо к раковой клетке.

Поскольку препарат воздействует точечно, можно использовать меньшую дозу лекарства, что снижает побочные эффекты для организма.

Источник:Medical Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#медицина
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#лечение рака
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#наука