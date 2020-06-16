Наука и технологии
Сегодня 17:04
Ученые нашли новый метод омоложения организма
Который еще и оказался крайне успешным
В научном журнале Aging была опубликована статья о новейшем открытии ученых из Калифорнийского университета в Беркли — они нашли новый метод омоложения организма при помощи разбавления плазмы крови смесью физиологического раствора и альбумина.
Так, например, специалисты сумели определить, что для сильного омоложения достаточно заменить половину плазмы крови старых мышей на раствор, состоящий из альбумина заменяющий белок. Таким образом ученым удалось достичь равного, а порой даже большего эффекта на мозг, печень и мышцы животных, чем при переливании крови от молодых грызунов старым.
В итоге, в результате свежего открытия было выяснено, что эффект омоложения и продление жизни зависит не столько от молодой крови, сколько от устранения вредных факторов в старой.