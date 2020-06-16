Ученые нашли новый метод омоложения организма

Так, например, специалисты сумели определить, что для сильного омоложения достаточно заменить половину плазмы крови старых мышей на раствор, состоящий из альбумина заменяющий белок. Таким образом ученым удалось достичь равного, а порой даже большего эффекта на мозг, печень и мышцы животных, чем при переливании крови от молодых грызунов старым.

В итоге, в результате свежего открытия было выяснено, что эффект омоложения и продление жизни зависит не столько от молодой крови, сколько от устранения вредных факторов в старой.