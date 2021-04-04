Ученые нашли новый метод определения боли у кошек

Проверяли эффективной “шкалы боли” на 20 участниках, поделив их на четыре группы: люди, у которых есть кошка, студенты ветеринарного факультета, ветеринарные сестры и ветеринарные врачи. Всем добровольцам предложили оценить фотографии 100 кошек в различных состояниях по данной шкале. Запечатлены были кошки перед и после обезболивающих лекарств, а также до и после операций и прочих болезненных процедур. Все участники одинаково оценили самочувствие животных, причем их показания соответствовали диагнозу группы ветеринаров. Показатель межэкспертной надежности фиксировался на отметке 80%, тогда как у студентов он составлял 88%.

Сама шкала основана на пяти показателях: положении ушей, степени напряжения глазных орбит, напряжении морды, положении усов, а также головы. Все показатели оцениваются от нуля до двух баллов. Если в конечном итоге сумма баллов по всем пунктам превысит три балла - рекомендуется обратиться к ветеринару.