Ученые нашли новый метод создания мощных батарей

Одной из главных проблем перезаряжаемых батарей на водной основе являлось низкое напряжение. Из-за этого такие источники энергии не могли конкурировать с литий-ионными аккумуляторами. Однако ученым удалось обойти это ограничение.

В своей работе исследователи использовали специальное органическое соединение — катехол. Оно оказалось способно изменять модель переноса электронов в батарее, делая ее более стабильной. Благодаря этому удалось увеличить напряжение цинк-ионного аккумулятора в два раза.

По словам ученых, цинк-ионные батареи обладают рядом преимуществ. Во-первых, цинк способен вмещать в два раза больше энергии, чем литий. Во-вторых, такие аккумуляторы заряжаются гораздо быстрее и выдерживают большее количество циклов перезарядки.

Ожидается, что новая технология позволит создать более безопасные, дешевые и мощные аккумуляторы для различных электронных устройств.