Наука и технологии
Опубликовано 13 июня 2024, 21:49
1 мин.

Ученые нашли новый метод улучшения психического здоровья

Все дело в природе
Недавнее исследование показало, что даже простое направление взгляда на природные элементы, находясь в городе, способно улучшить благополучие и психическое здоровье.
Ученые нашли новый метод улучшения психического здоровья

© Ferra.ru

Публикация в журнале People and Nature раскрыла, как фокусировка внимания на зеленых элементах, таких как деревья, сравнительно с серыми, такими как здания, влияет на эмоциональное состояние и уровень тревожности участников.

Исследование проведено с использованием технологии отслеживания глаз, которая позволила точно измерить, сколько времени участники тратили на рассматривание природных и городских элементов во время прогулки. Участники, фокусировавшиеся на зеленых зонах, сообщили о значительном улучшении настроения и снижении уровня тревожности, что подчеркивает важность визуального взаимодействия с природой для поддержания психического здоровья.

Эти результаты могут помочь в планировании городских пространств и разработке методов поддержки здоровья на основе принципов биофильного дизайна и визуальной стимуляции природы.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
Теги:
#природа
,
#здоровье
,
#медицина