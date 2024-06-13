Ученые нашли новый метод улучшения психического здоровья

Публикация в журнале People and Nature раскрыла, как фокусировка внимания на зеленых элементах, таких как деревья, сравнительно с серыми, такими как здания, влияет на эмоциональное состояние и уровень тревожности участников.

Исследование проведено с использованием технологии отслеживания глаз, которая позволила точно измерить, сколько времени участники тратили на рассматривание природных и городских элементов во время прогулки. Участники, фокусировавшиеся на зеленых зонах, сообщили о значительном улучшении настроения и снижении уровня тревожности, что подчеркивает важность визуального взаимодействия с природой для поддержания психического здоровья.

Эти результаты могут помочь в планировании городских пространств и разработке методов поддержки здоровья на основе принципов биофильного дизайна и визуальной стимуляции природы.