Ученые нашли новый метод выявления диабета

Особое внимание было уделено висцеральному жиру — жировой ткани вокруг внутренних органов. Оказалось, что именно индекс висцерального жира на КТ оказался наиболее точным маркером для предсказания диабета. У мужчин и женщин этот показатель достигал точности 82%.

Комбинированный анализ висцерального жира, мышечной массы, жира в печени и кальциноза аорты еще больше улучшил прогнозы. Кроме того, КТ помогла выявить другие состояния, такие как жировая болезнь печени, саркопения и остеопороз, с точностью до 95%.