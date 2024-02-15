Ученые нашли новый подход к лечению потери слуха из-за громкого шума

При потере слуха, человек может начать слышать звуки, которых на самом деле нет, развивая состояние, известное как тиннитус. Ученые отмечают, что новое открытие открывает путь к возможному решению проблемы. В настоящее время разрабатывается лекарственное средство для проведения предварительных клинических испытаний с целью предоставить его в качестве простого средства без рецепта.

Исследование направлено на установление механизмов условий, таких как тиннитус и потеря слуха, для разработки эффективных и минимально инвазивных методов лечения в будущем. Ученые рассчитывают, что их работа поможет разработать доступные методы для защиты слуха в повседневной жизни, особенно в ситуациях с высоким уровнем шума, таких как концерты.