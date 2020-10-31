Ученые нашли новый признак наличия воды на Марсе

Сообщается, что еще в 2012 году в пустыню Сахара упал метеорит с Марса, которому, по мнению исследователей, 4, 4 млрд лет. В процессе изучения учеными минерального состава метеорита NWA, были обнаружены признаки окисления. Это, в свою очередь, характерно для воды.

”Это окисление могло произойти, если бы вода присутствовала на марсианской поверхности или в ней 4,4 миллиарда лет назад во время удара, который расплавил часть коры планеты”, — рассказал профессор Такаси Микучи из Токийского университета, являющийся автором научной работы.

В рамках этого исследования ученые пришли к выводу, что вода на Марсе могла появится не 3,7 млрд лет назад, как было установлено в более ранних работах, а на 700 тысяч лет раньше.