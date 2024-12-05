Ученые нашли новый путь формирования долговременной памяти в мозге

По существующим теориям, краткосрочная память записывается в мозг как временные образы, которые затем преобразуются в долговременные воспоминания. Однако новое исследование указывает на существование альтернативного пути формирования долговременной памяти.

Ключевым моментом исследования стало то, что ученые блокировали формирование краткосрочной памяти у мышей, но это не помешало им сохранить долговременные воспоминания. В ходе эксперимента, даже после того как краткосрочная память о пугающем опыте была уничтожена, мыши через день или неделю все равно избегали места, где они испытали страх, что свидетельствует о сохранении долговременной памяти.

Ученые отметили, что это открытие похожее на нахождение скрытого пути в постоянную галерею памяти мозга. Ученые обнаружили, что существует два различных пути формирования памяти: один для краткосрочной, другой для долговременной.

Это открытие может изменить подход к лечению нарушений памяти, таких как возрастные изменения или когнитивные расстройства, и помочь сохранить долговременные воспоминания, несмотря на проблемы с краткосрочной памятью.