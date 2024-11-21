Ученые нашли новый путь лечения мигрени, вызванной стрессом

По данным нового исследования, опубликованного в журнале Journal of Headache and Pain, стресс вызывает повышение уровня нейропептида PACAP38, который взаимодействует с определенным рецептором в клетках. Этот процесс активирует воспалительные вещества, что приводит к повышенной чувствительности нервной системы и, как следствие, к мигрени.

Исследование показало, что у мышей, лишенных рецептора, который вызывает эту реакцию, не было мигрени даже после стресса. Это открытие дает надежду на создание новых методов лечения, направленных на блокировку этого пути.

Ученые объясняют, что мигрени могут служить сигналом организма о том, что необходимо остановиться и справиться с источником стресса. Однако причина, почему некоторые люди страдают от мигреней, а другие — нет, до конца не ясна. Кроме того, мигрени чаще встречаются у женщин, особенно в возрасте от 20 до 50 лет.